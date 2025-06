Inter Valentin Carboni racconta | Io interista al 100% ecco il ruolo che preferisco Resto? Non so L’infortunio mi ha cambiato Chivu mi dice sempre…

Valentin Carboni, promettente centrocampista dell'Inter, si apre in un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, condividendo il suo amore incondizionato per i colori nerazzurri. Ritornato da un infortunio che lo ha segnato profondamente, Carboni rivela la sua passione e il ruolo che preferisce in campo, sottolineando come questa esperienza lo abbia reso più forte e determinato. Scopriamo insieme il suo percorso e le sue ambizioni future, perché il meglio deve ancora venire.

Inter, Valentin Carboni si racconta. Le dichirazioni del centrocampista intervistato da La Gazzetta dello Sport Intervistato a La Gazzetta dello Sport Valentin Carboni ha parlato del suo momento di forma dopo il rientro dall'infortunio condito dal gol vittoria allo scadere contro gli Urawa Reds che ha di fatto permesso ai nerazzurri di superare il girone.

