Inter Thuram rientra in panchina! Staffetta in attacco

L’Inter si prepara con entusiasmo alla sfida contro il Fluminense, portando buone notizie dall’infermeria. Marcus Thuram, infatti, torna in gruppo dopo aver superato il risentimento muscolare e si candida per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. La squadra si rafforza e alimenta le speranze di una prestazione vincente, pronta a mettere in campo tutta la grinta e il talento necessari per affrontare questa importante sfida.

L'Inter si avvicina alla sfida contro il Fluminense con qualche nodo da sciogliere, ma anche con notizie incoraggianti dall'infermeria. RIENTRO – La buona notizia è il rientro in gruppo di Marcus Thuram: l'attaccante francese ha superato il risentimento muscolare che lo aveva tenuto ai box nei giorni scorsi e si candida per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. Non altrettanto confortanti invece le condizioni di Pio Esposito, fermatosi per un fastidio muscolare. Le sue condizioni verranno rivalutate, ma è difficile pensare a un impiego a breve. Pronto eventualmente anche Sebastiano Esposito, che ha mostrato buona condizione in allenamento e potrebbe partire dal primo minuto con una staffetta con il fratello.

