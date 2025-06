Inter SEsposito | Io in conferenza con Pio? Volevo accertarmi che non dicesse ca

Durante la conferenza con Pio Vole, Inter Sesposito si è intrattenuto in un tono leggero, scherzando con i giornalisti e condividendo il suo entusiasmo per il grande momento di forma del fratello Francesco Pio. Un'occasione speciale per scoprire di più sul talento emergente dell’attaccante rientrato all’Inter dopo il prestito all’Empoli. Guarda il video e lasciati coinvolgere da questa intervista ricca di passione e humor!

