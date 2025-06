Inter Pio Esposito fa sognare i tifosi | le reazioni sui social | VIDEO

I tifosi sono già in delirio sui social, entusiasti per il talento di Francesco Pio Esposito, che ha segnato il suo primo gol ufficiale con l'Inter e conquistato il premio di MVP nel suo esordio da titolare. Una serata indimenticabile che ha acceso i sogni e la passione dei supporters nerazzurri, pronti a sostenere questa promessa del calcio italiano. La sua prestazione ha lasciato il segno e fa sognare ad alta voce.

