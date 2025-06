Inter ottavi a rischio per allerta fulmini

L’atteso ottavo di finale tra Inter e Fluminense, in programma a Charlotte il 30 giugno alle 21:00, potrebbe essere compromesso da un’imminente allerta fulmini. Le condizioni meteo avverse minacciano di interrompere la partita, creando incertezza e tensione tra tifosi e appassionati di calcio. Resta da capire se le autorità decideranno di sospendere o posticipare questa sfida cruciale del Mondiale per Club 2025, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso.

Inter-Fluminense a rischio: allerta fulmini minaccia il Mondiale per Club La sfida degli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 tra Inter e Fluminense, in programma lunedì 30 giugno alle 21:00 italiane a Charlotte, è a rischio sospensione per un’allerta fulmini. Secondo il Corriere dello Sport, le autorità del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, ottavi a rischio per allerta fulmini

In questa notizia si parla di: inter - rischio - allerta - fulmini

Zampini non ha dubbi: «Il rischio di diventare come l’Inter non c’è. La Juve non ha la macchina della propaganda nerazzurra…» – VIDEO - Massimo Zampini, intervenuto a Tribuna Juve, esprime chiaramente la sua opinione sulle recenti polemiche arbitrali legate alla partita Lazio-Juve.

Allerta #meteo a Charlotte per #InterFluminense: rischio sospensione per fulmini e #maltempo Vai su X

A Charlotte è allerta fulmini: a rischio Inter-Fluminense Vai su Facebook

Allerta fulmini, come funziona? A rischio anche Inter-Fluminense; Inter-Fluminense a forte rischio, prevista una tempesta di fulmini: il protocollo è implacabile; Mondiale per club, Inter-Fluminense a rischio rinvio: la Fifa applica il protocollo di sicurezza.

Inter, allerta fulmini a Charlotte: a rischio gli ottavi col Fluminense - Fluminense rischia di durare molto oltre l'orario previsto. Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Allerta fulmini a Charlotte: gara dell'Inter a rischio? Cosa prevede il protocollo - Benfica, poi conclusa dopo oltre quattro ore totali di partita, anche il match che vedrà coinvolta l'Inter contro il Fluminense nella serata - Scrive msn.com