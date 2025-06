Inter Mondiale per Club finito per Davide Frattesi? Il club valuta il rientro in Italia per lui

L’Inter potrebbe perdere un altro pezzo chiave al Mondiale per Club: Davide Frattesi, alle prese con un fastidio muscolare, valuta il rientro in Italia. La sfida tra recupero e necessità di restare competitivo si fa sempre più intensa, lasciando i tifosi in trepidante attesa di aggiornamenti. Il futuro del centrocampista classe 1999 si gioca ora tra speranze di recupero e strategie di gestione, una questione che potrebbe rivoluzionare le sorti dell’Inter in questa competizione.

L'Inter perde un altro pezzo in questo Mondiale per Club? Davide Frattesi potrebbe tornare in Italia: non è ancora in condizioni Il Mondiale per Club dell'Inter potrebbe già essere finito per Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999, alle prese da diverse settimane con un fastidio muscolare, non ha ancora recuperato pienamente e il club sta

