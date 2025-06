Inter Miami travolto dal PSG i tifosi a Messi | Per il bene della sua carriera se ne deve andare

Un’esplosione di emozioni e polemiche ha travolto i fan di Lionel Messi dopo la pesante sconfitta dell’Inter Miami contro il PSG negli ottavi di finale del Mondiale per Club. I tifosi, delusi e frustrati, si scagliano contro la squadra e chiedono a Messi di prendere una decisione importante per la sua carriera. In un mondo dove il calcio è passione, le opinioni si infiammano: se vuoi scoprire cosa si dice, continua a leggere.

I fan di Lionel Messi scatenati sui social dopo la sconfitta dell’Inter Miami contro il PSG: «Una squadra che non ti merita, devi andartene» Lionel Messi e l’Inter Miami sono stati travolti dal Paris Saint-Germain negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Quello che avrebbe dovuto essere un incontro speciale – una sfida dal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Miami travolto dal PSG, i tifosi a Messi: «Per il bene della sua carriera se ne deve andare»

