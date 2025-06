Inter lo strano allenamento dei portieri | racchette e palle da tennis

L'Inter si prepara ad affrontare il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per club con un allenamento davvero singolare. Sommer, Martinez e Di Gennaro si cimentano in esercizi insoliti, iniziando a parare palline da tennis lanciate con la racchetta prima di passare ai tradizionali calci. Questa strategia innovativa mira a migliorare reattività e precisione, dimostrando quanto l'ingegno possa fare la differenza in vista di una partita cruciale.

A Charlotte l'Inter prepara l'ottavo di finale del Mondiale per club contro il Fluminense. Per i portieri Sommer, Martinez e Di Gennaro un allenamento particolare: prima va parata una pallina da tennis, lanciata con la racchetta, poi un regolare pallone da calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, lo strano allenamento dei portieri: racchette e palle da tennis

