Inter la rivelazione di Zalewski | Arrivato ad Appiano è scattato qualcosa Spero di dare tanto Chivu mi ha colpito per un aspetto

L’arrivo di Zalewski ad Appiano ha acceso qualcosa di speciale nel suo percorso verso la consacrazione. La sua freschezza e determinazione si intrecciano con l’influenza di Chivu, che lo ha colpito profondamente. Al Corriere della Sera, il giovane talento interista si è aperto, condividendo sogni e speranze per il futuro. L’attesa del Mondiale per Club diventa così un’occasione unica per dimostrare tutto il suo valore, anche io, […]

Al Corriere della Sera alla vigilia del match del Mondiale per Club contro il Fluminense, Nicola Zalewski si è raccontato a cuore aperto, dall’infanzia fino al suo presente all’Inter con Chivu. ANCHE IO, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, la rivelazione di Zalewski: «Arrivato ad Appiano è scattato qualcosa. Spero di dare tanto, Chivu mi ha colpito per un aspetto»

