Inter il Mondiale per club di Frattesi è finito | infortunio non superato torna in Italia

Dopo un intervento al Mondiale per club, Frattesi torna in Italia, ancora alle prese con un infortunio muscolare che non si è ancora risolto. Il centrocampista si è allenato a parte e il club ha deciso di riportarlo a Milano per un recupero più mirato. La sua assenza si fa sentire, ma l’obiettivo resta uno: tornare in campo al più presto e riprendere il suo ruolo chiave.

Il centrocampista si è allenato a parte e non ha ancora recuperato dal problema muscolare. Il club ha preferito farlo rientrare a Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, il Mondiale per club di Frattesi è finito: infortunio non superato, torna in Italia

Inter, i convocati per il Mondiale per Club negli USA 1 Sommer 2 Dumfries 6 De Vrij 7 Zielinski 8 Sucic 9 Thuram 10 Lautaro 11 Luis Henrique 12 Di Gennaro 13 Josep Martinez 15 Acerbi 16 Frattesi 20 Calhanoglu 21 Asllani 22 Mkhitaryan 23 Barella 2 Vai su Facebook

