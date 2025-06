Inter gli assi per salire ancora Thuram e Frattesi ci provano E Bonny può sbarcare in Usa

Il mercato dell’Inter si infiamma con le sfide di Thuram e Frattesi, mentre Bonny si prepara a sbarcare in USA. Le parole di Cristian Chivu, attese in tarda serata, potrebbero fare luce sui dubbi ancora aperti, soprattutto in vista degli ottavi contro il Fluminense. A Charlotte, l’allenatore discuterà delle strategie e dei giocatori utili, con la speranza di trovare le soluzioni più adatte per affrontare la sfida decisiva. I punti interrogativi maggiori riguardano Thuram e...

Le parole di Cristian Chivu arriveranno in tarda serata e chissà che non tolgano qualche dubbio. Parlerà, l’allenatore dell’Inter, alle 23.30 italiane, quando a Charlotte sarà metà pomeriggio e il tecnico avrà annotato le indicazioni della seduta mattutina. Sarà la sede in cui capirà chi potrà essergli utile e per quanto tempo in vista degli ottavi di finale contro il Fluminense di domani. I punti interrogativi maggiori riguardano Thuram e Frattesi. Il secondo può aggiungersi, qualora fosse disponibile, a un reparto nel quale manca Calhanoglu, rimandato in Europa perché infortunato e ieri in Turchia per un matrimonio (i media locali si sono già scatenati estrapolando ragioni di mercato che ad oggi non sembrano così avanzate col Galatasaray). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, gli assi per salire ancora. Thuram e Frattesi ci provano. E Bonny può sbarcare in Usa

