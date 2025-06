Inter già finita con Esposito | arriva la cessione resta in Serie A

L'Inter si prepara a rivoluzionare il suo roster: dopo aver concluso la cessione di Esposito, che resterà in Serie A, i nerazzurri puntano a rafforzare la squadra sotto la guida di Chivu. Con il Mondiale per Club in corso e l'adozione del nuovo modulo, il club lavora intensamente per completare il mercato e consolidare le ambizioni stagionali. La città attende con entusiasmo le prossime mosse della dirigenza.

L’Inter è pronta a cedere Esposito: arriva la cessione per il giovane talento, il calciatore però resterà in Serie A Cristian Chivu sta lavorando nel Mondiale per Club con l’Inter: ha già staccato il pass per il turno successivo e la squadra nerazzurra sta iniziando a capire i meccanismi del nuovo allenatore. Il 3-4-2-1 varato dal rumeno sta dando le prime indicazioni e la dirigenza sta lavorando per completare la squadra. Già due gli acquisti realizzati, Sucic e Luis Henrique, Bonny è invece in dirittura d’arrivo. Il terzo colpo sarà anche il calciatore che completerà il reparto offensivo che negli Stati Uniti può contare su Thuram e Lautaro Martinez oltre a Sebastiano e Pio Esposito. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Inter, già finita con Esposito: arriva la cessione, resta in Serie A

