Inter-Fluminense UFFICIALE | altra assenza per Chivu

L’Inter si avvicina alla sfida decisiva contro il Fluminense con un’ulteriore assenza di rilievo: Cristian Chivu salta anche questa importante partita. Dopo aver dominato il girone, i nerazzurri affrontano gli ottavi di finale del Mondiale per Club con determinazione, ma la mancanza del difensore rumeno complica i piani di Inzaghi. La corsa verso i quarti si fa sempre più impegnativa, e il talento interista sarà sicuramente un’assenza pesante da colmare.

Ottavi di finale del Mondiale per i milanesi, alla vigilia della sfida sancita una esclusione importante dai convocati L’Inter prepara il match di domani contro il Fluminense, alla ricerca di un posto tra le prime otto al Mondiale per Club. Dopo aver vinto il proprio raggruppamento, ostacolo brasiliano negli ottavi, per i nerazzurri, ma ci sono ancora problemi da gestire per Cristian Chivu. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Non ci sarà infatti Davide Frattesi, non a disposizione per i problemi fisici di questi giorni. Il centrocampista non rientra tra i convocati, una notizia che era nell’aria vista la sua assenza nell’allenamento di rifinitura. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter-Fluminense, UFFICIALE: altra assenza per Chivu

In questa notizia si parla di: inter - fluminense - chivu - ufficiale

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

Inter, escluso il peggio per il nerazzurro: Chivu può tirare un sospiro di sollievo #SerieA #Inter #Mondialeperclub #Fluminense #SpazioInter Vai su X

Inter, domani alle 23:30 italiane la conferenza stampa di Chivu alla vigilia della gara con il Fluminense. Vai su Facebook

Inter-Fluminense, UFFICIALE: altra assenza per Chivu; Inter-Fluminense: Chivu recupera Thuram e spera in Pio Esposito; Inter-Fluminense, Pio Esposito out: ma Chivu recupera Thuram. La formazione….

Inter-Fluminense, UFFICIALE: altra assenza per Chivu - In vista del match dei nerazzurri contro i brasiliani, al Mondiale per Club, non ci sarà un elemento importante della rosa ... Riporta calciomercato.it

Luis Henrique: “Inter, essere qui un sogno! Che giocatore sono e Chivu mi dice che…” - Derby brasiliano per Luis Henrique, nuovo acquisto nerazzurro con già due presenze in questo Mondiale per Club: le sue parole ... Scrive fcinter1908.it