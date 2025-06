Inter Fluminense timore rinvio causa fulmini | ecco cosa succede la novità dell’ultima ora

L’attesa per il match Inter Fluminense si fa intensa, ma i temporali di Charlotte mettono in bilico la sfida. La paura di un possibile rinvio a causa dei fulmini ha acceso il dibattito tra tifosi e autorità. La sicurezza è prioritaria, e le regole rigide sembrano mettere in stand-by il calcio internazionale. Ma quali sono le ultime novità? Ecco cosa sta succedendo e cosa potrebbe cambiare nell’attesissima partita degli ottavi di finale.

Inter Fluminense si avvicina e, verso il match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, La Gazzetta dello Sport ha svelato importanti dettagli. A Charlotte, la sicurezza durante i temporali è presa molto sul serio, tanto che le autorità hanno stabilito regole rigide, senza possibilità di deroga. Le temperature, che sfiorano i 35°C, hanno portato le autorità del North Carolina a consigliare di limitare le uscite nelle ore più calde, tra le 12 e le 16.

