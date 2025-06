Inter-Fluminense | rientra Thuram Pio Esposito in dubbio Probabili formazioni e orari tv

inter fluminense rientra thuram pio esposito in dubbio probabili formazioni e orari tv. Charlotte, 29 giugno 2025 – Sarebbe davvero buffo per l’Inter incontrare ai quarti di finale l’Al Hilal dell’ex Simone Inzaghi. Difficile, quasi impossibile, ma chissà… I nerazzurri di Christian Chivu affronteranno agli ottavi i brasiliani della Fluminense, mentre gli arabi avranno di fronte la corazzata Manchester City di Guardiola, fresca di cinque gol rifilati alla Juve. In casa Inter, ovviamente, la massima concentrazione è sulla sfida

Charlotte, 29 giugno 2025 – Sarebbe davvero buffo per l’Inter incontrare ai quarti di finale l’ Al Hilal dell’ex Simone Inzaghi. Difficile, quasi impossibile, ma chissà.I nerazzurri di Christian Chivu affronteranno agli ottavi i brasiliani della Fluminense, mentre gli arabi avranno di fronte la corazzata Manchester City di Guardiola, fresca di cinque gol rifilati alla Juve. In casa Inter, ovviamente, la massima concentrazione è sulla sfida di lunedì sera alle 21 in quel di Charlotte contro la squadra campione della Libertadores 2022. Partita non banale, da non sottovalutare, anche se la Flu è arrivata seconda nel girone F dietro il Borussia Dortmund, mentre l’Inter ha prevalso nel Gruppo E sul Monterrey (eliminato il River Plate). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter-Fluminense: rientra Thuram, Pio Esposito in dubbio. Probabili formazioni e orari tv

In questa notizia si parla di: inter - fluminense - rientra - thuram

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

Piccolo fastidio muscolare per Pio #Esposito, solo l'esito dell'esame farà capire se potrà esserci domani col Fluminense; in attacco rientra #Thuram GDS Vai su X

Telenovela finita ? Fabrizio Romano - Bonny all'Inter per 23 milioni + 3 di bonus + una percentuale sulla futura rivendita. Vai su Facebook

Inter-Fluminense: rientra Thuram, Pio Esposito in dubbio. Probabili formazioni e orari tv; Inter, Frattesi rientra in Italia: Mondiale finito. Le condizioni di Pio Esposito e Thuram; Frattesi torna in Italia, niente Inter-Fluminense e Mondiale per Club finito. Pio Esposito....

Inter-Fluminense: rientra Thuram, Pio Esposito in dubbio. Probabili formazioni e orari tv - Ottavi di finale al mondiale per club, Chivu contro i brasiliani per il passaggio del turno dove ci sarà una tra City e Al Hilal. Si legge su sport.quotidiano.net

SM - Frattesi rientra in Italia. Chivu recupera Thuram e spera per Pio Esposito - Marcus Thuram ha seguito senza intoppi il programma di recupero predisposto dallo staff medico dell’Inter, lasciandosi alle spalle l’affaticamento muscolare ai flessori accusato nel ... Segnala msn.com