Inter Fluminense le probabili formazioni | un recupero prestigioso per Chivu

L’attesa cresce per l’appuntamento di lunedì 30 giugno alle ore 21:00 italiane, quando Inter e Fluminense si sfideranno negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dopo un percorso emozionante, i nerazzurri affrontano questa sfida con un recupero importante: Chivu ritrova Thuram in attacco, mentre Esposito si ferma. Ecco le probabili formazioni che promettono spettacolo e emozioni, pronte a scrivere una nuova pagina di storia.

Inter Fluminense, si ferma Esposito ma Chivu ritrova Thuram in attacco. Si avvicina Inter Fluminense, ecco chi sono i possibili calciatori schierati da Chivu e quelli di Gaucho. Lunedì 30 giugno alle ore 21:00 italiane, l’ Inter affronterà il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club. I nerazzurri hanno conquistato il pass per la fase ad eliminazione diretta del torneo FIFA da primi del girone E: decisiva la vittoria all’ultima giornata contro il River Plate, battuto 2-0 grazie alle reti di Pio Esposito e Bastoni. Superando la formazione brasiliana, ai quarti l’Inter incrocerebbe la vincente tra Manchester City e l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fluminense, le probabili formazioni: un recupero prestigioso per Chivu

In questa notizia si parla di: fluminense - inter - chivu - probabili

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

Quali di questi giovani meritano la conferma all'#Inter per la prossima stagione? Il Mondiale per Club attualmente in corso negli USA sta permettendo a #Chivu di testare diversi giocatori #PassioneInter #Amala #ForzaInter #SerieA #calciomercato #C Vai su Facebook

Inter-Fluminense: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter-Fluminense probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Darmian e Thiago Silva; Mondiale per club, Inter-Fluminense: orario, formazioni, dove vederla in tv ma c'è allarme meteo.

Inter-Fluminense: rischio rinvio, dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, probabili formazioni, orario, telecronaca - Tempo di ottavi di finale per l'Inter di Cristian Chivu che, superato il girone eliminatorio da prima classificata, è pronta a scendere in ... Da msn.com

Probabili formazioni Inter-Fluminense: Chivu torna al 3-5-2, cosa filtra su Dumfries e Thuram - Probabili formazioni Inter Fluminense – Nella giornata di lunedì 30 giugno, andrà in scena al Bank of America Stadium di Charlotte la sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. fantamaster.it scrive