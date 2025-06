Inter-Fluminense la probabili formazioni e dove vederla

Mancano meno di 24 ore al grande appuntamento: Inter contro Fluminense, un match imperdibile per gli appassionati di calcio. Alle ore 21:00 italiane, il calcio internazionale si accende in questa sfida entusiasmante. Scopri le probabili formazioni e dove seguire il match in diretta gratuita, perché questa partita promette emozioni da non perdere. Preparati a vivere un evento sportivo tra i più attesi della stagione!

Mancano poco più di 24 ore alla partita tra Inter e Fluminense. Il match si giocherà nella giornata di domani alle ore 21:00 del fuso orario italiano. Sarà visibile gratuitamente su dazn.com, ufficiale broadcaster del Mondiale per Club 2025 che farà vedere gratis le partite sulla propria app e su L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-Fluminense, la probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: inter - fluminense - probabili - formazioni

