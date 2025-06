Inter-Fluminense Iván Barton l’arbitro della partita | la designazione

Domani sera alle 21 italiane, il calcio mondiale si accende al Bank of America Stadium con l'attesa sfida Inter-Fluminense, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. La partita promette emozioni e colpi di scena, e a dirigere le operazioni sarà Iván Barton, arbitro salvadoregno di grande esperienza, scelto dalla FIFA. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa importante designazione.

Inter-Fluminense si giocherà domani 30 giugno alle ore 21 italiane al Bank of America Stadium: la FIFA ha reso noto l'arbitro, che sarà il salvadoregno Iván Barton. Questa la designazione per la quarta partita dei nerazzurri, valida per gli ottavi di finale, nella competizione che si gioca negli USA. ARBITRO INTER-FLUMINENSE (lunedì 30 giugno ore 21 italiane): ottavi di finale Mondiale per Club. ARBITRO: Barton (El Salvador) ASSISTENTI ARBITRALI: David Morán (El Salvador) e Henry Pupiro (El Salvador) QUARTO UOMO: Tori Penso (USA) e Brooke Mayo (USA) VAR: In aggiornamento AVAR: In aggiornamento