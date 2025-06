Inter Fluminense è cominciato l’allenamento dei nerazzurri in vista del match contro i brasiliani | ci sono due assenze importanti

L’Inter si prepara con impegno a Charlotte per la sfida contro il Fluminense, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. L’allenamento, guidato da Cristian Chivu, ha visto il gruppo al completo, fatta eccezione per due assenze importanti che potrebbero influenzare la strategia dei nerazzurri. La sfida promette grandi emozioni, e i tifosi attendono con trepidazione di scoprire le mosse di una squadra determinata a fare bene in questa prestigiosa competizione.

Inter Fluminense, i nerazzurri in campo a Charlotte per l'allenamento in vista del match di lunedì: due assenze importanti per Chivu. È cominciato a Charlotte l'allenamento dell' Inter guidata da Cristian Chivu, in preparazione alla partita degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi sul suo profilo X, il gruppo è al completo eccetto per Davide Frattesi e Francesco Pio Esposito. Frattesi, che ha recentemente accusato problemi fisici, non sarà a disposizione per il prossimo match contro il Fluminense. Questa assenza è significativa poiché il centrocampista ha dimostrato essere un elemento chiave nella manovra di gioco dei nerazzurri, contribuendo sia in fase offensiva che difensiva.

Allenamento Inter cominciato. Tutti in gruppo tranne Frattesi, non disponibile per il Fluminense, e Pio Esposito, seduta di scarico per lui. [@MatteoBarzaghi] Vai su X

