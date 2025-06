Inter Fluminense a rischio stop e sospensioni: si rigioca a Charlotte e il bollettino meteo preoccupa. Le condizioni atmosferiche avverse hanno sollevato dubbi sulla regolare disputa degli ottavi di finale del Mondiale per Club, con previsioni che non promettono nulla di buono. La partita potrebbe subire lunghe sospensioni, mettendo a dura prova l'organizzazione e l'attenzione degli appassionati. L’incertezza cresce, e tutto dipende dalle prossime ore.

Inter Fluminense, la partita a rischio lunghe sospensioni per l’allerta maltempo a Charlotte: le previsioni lasciano poco ottimismo L’attesa per Inter Fluminense è accompagnata da un crescente clima di incertezza. Il match, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, si giocherĂ a Charlotte, in Carolina del Nord, ma rischia seriamente di essere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com