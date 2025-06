Inter-Fluminense a rischio? A Charlotte è allerta meteo! La situazione

L’atteso match tra Inter e Fluminense a Charlotte si trova ora sotto stretta sorveglianza a causa di un’allerta meteo, dopo le intense piogge che hanno colpito il Bank of American Stadium durante Benfica-Chelsea. La sicurezza dei tifosi e l’integrità della partita sono in primo piano, mentre le condizioni atmosferiche si fanno sempre più imprevedibili. Si teme che anche questa sfida possa essere influenzata dagli eventi recenti, rendendo tutto ancora più incerto e delicato.

A Charlotte, dove si disputerà Inter-Fluminense, è allerta meteo per lunedì. La situazione preoccupa, dopo quanto accaduto al Bank of American Stadium nel corso di Benfica-Chelsea al Mondiale per Club. ALLERTA METEO – Quanto accaduto nel corso di Benfica-Chelsea, in scena la scorsa notte italiana, preoccupa e non poco l'ambiente nerazzurro. Inter-Fluminense, in programma alle ore 21.00 italiane di domani, sarà ospitata dalla stessa cornice, ovvero il Bank of American Stadium di Charlotte. E la situazione metereologica attesa lunedì non è poi tanto diversa da quella di ieri, che ha costretto ad allungare l'ottavo di finale del Mondiale per Club di ben altre 4 ore.