Inter-Fluminense a forte rischio prevista una tempesta di fulmini | il protocollo è implacabile

L’Inter si prepara ad affrontare un match cruciale contro il Fluminense, ma le previsioni meteo non sono dalla sua parte. Con una tempesta di fulmini in arrivo e il protocollo 232 pronto ad entrare in azione, anche questa partita rischia di essere sospesa, come già accaduto a Benfica-Chelsea. La sfida, nella stessa città e stadio, si svolgerà con il timore di interruzioni improvvise. Continua a leggere per scoprire come si evolveranno gli eventi.

Dopo quanto è accaduto in Benfica-Chelsea con la gara sospesa a 4 minuti dal 90' e ripresa ore e ore più tardi, anche Inter-Fluminense è a forte rischio. La partita dei nerazzurri si disputa nella stessa città e nello stesso stadio, e all'ora del fischio di inizio (le 15 locali del 30 giugno) è previsto un nubifragio: col protocollo pronto a rimettersi in funzione e fermare tutto, ad oltranza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

