Inter è fatta per Bonny | martedì le visite mediche

Presa la punta del Parma per 24 milioni più due di bonus. Andrà negli Stati Uniti per gli eventuali quarti di finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, è fatta per Bonny: martedì le visite mediche

