Inter dopo gli acquisti è tempo di cessioni | servono risorse per nuovi innesti – CdS

Dopo un inizio di mercato scoppiettante, l'Inter si trova ora davanti alla necessità di riequilibrare i conti. Come specificato questa mattina tra le colonne del Corriere dello Sport, per procedere con ulteriori innesti, il trio dirigenziale composto da Marotta, Ausilio e Baccin dovrà necessariamente muoversi in uscita. COME IN DIFESA – L'arrivo ormai imminente di Ange-Yoan Bonny dal Parma, unito agli acquisti già formalizzati di Luka Sucic e Luis Henrique, ha portato l'investimento complessivo nerazzurro a quota circa 60 milioni di euro. Le intenzioni della società sono chiare: investire sì, ma in modo anche sostenibile, soprattutto per un fattore numerico di giocatori presenti in rosa.