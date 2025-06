Inter centrocampo affollato | in sette per sei posti uno dovrà partire – CdS

Il centrocampo dell’Inter si trova ora in un vero e proprio dilemma: sette talenti per sei posti disponibili. Con l’arrivo di Petar Sucic, già aggregato alla squadra, la rosa si fa ancora più competitiva e complessa da gestire. La domanda che tutti si pongono è: chi sarà il sacrificato? Una decisione cruciale che potrebbe influenzare le sorti nerazzurre nelle prossime settimane.

Il centrocampo dell’Inter si prepara a vivere settimane caldissime, ma non solo sul campo. Con l’arrivo di Petar Sucic, ufficializzato nei giorni scorsi e già aggregato alla squadra negli Stati Uniti, il reparto mediano a disposizione di Cristian Chivu è diventato numericamente sovraccarico. CHI ESCE? – Sono infatti sette i centrocampisti attualmente in rosa: Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi, Kristjan Asllani, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski e appunto Petar Sucic. Numeri che, per forza di cose, impongono una riflessione: almeno uno è destinato a partire. Non è più scontato che il sacrificato possa essere Davide Frattesi, inizialmente tra i principali indiziati a cambiare aria dopo un’annata vissuta a fasi alterne sotto Inzaghi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, centrocampo affollato: in sette per sei posti, uno dovrà partire – CdS

In questa notizia si parla di: inter - centrocampo - affollato - sette

Calciomercato Inter, interesse in casa Colchoneros a centrocampo - L'Inter è in fibrillazione per il calciomercato e punta a rinforzare il centrocampo. Secondo Tutto Mercato Web, il club nerazzurro sta valutando un possibile ingaggio di Rodrigo de Paul, mezz'ala dell'Atletico Madrid.

Napoli, da Gilmour a Billing: Conte scopre le nuove risorse del centrocampo; Inter, non solo Nico Paz. Piace un altro big del Como, ecco dove giocherebbe; Inter, nuovo ruolo per Frattesi: ecco a chi può togliere il posto da titolare.

Inter: il centrocampo è affollato, Inzaghi in vista di Lecce potrebbe lanciare Frattesi - MSN - Inter: il centrocampo è affollato, Inzaghi in vista di Lecce potrebbe lanciare Frattesi. Segnala msn.com

Inter, per il centrocampo piacerebbe Goretzka del Bayern Monaco - Goretzka sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri per rinforzare il centrocampo di Stefano Armanasco ... Secondo it.blastingnews.com