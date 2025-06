Inter Carboni alla Gazzetta | con Pio ci capiamo al volo

Valentin Carboni, giovane talento dell'Inter, si apre in un'intervista esclusiva a gazzetta.it, condividendo emozioni e speranze sul suo futuro nerazzurro. Dalla sofferenza dell'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo tutta la stagione, alla complicità con Pio Esposito, Carboni racconta come il dialogo spontaneo con il compagno favorisca una crescita reciproca. La sua determinazione emerge forte: il suo ritorno in campo è più vicino di quanto immaginasse.

Intervistato dalla gazzetta.it, Valentin Carboni ha parlato del suo futuro all’ Inter, del brutto infortunio subito che l’ ha portato fuori dal campo tutta la stagione e anche del rapporto con Esposito. Queste le sue parole: SUL RITORNO DALL’ INFORTUNIO “Un ritorno così in realtà neanche me lo aspettavo. L’ L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Carboni alla Gazzetta: “con Pio ci capiamo al volo”

In questa notizia si parla di: inter - carboni - gazzetta - capiamo

Calciomercato Inter, il ds del Venezia: «Stankovic? Lo riscatteremo, Radu invece no. E su Carboni…» - Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha rilasciato dichiarazioni significative sul calciomercato riguardanti l'Inter.

Theo Hernandez lascia il Milan e vola in Arabia da Simone Inzaghi, 25 mln di euro ai rossoneri e 20 mln a stagione al giocatore. Le parole di #Dumfries, intercettato dalla Gazzetta: "Prendere una bibita con Theo Hernandez prima che vada a giocare in Arabi Vai su Facebook

Carboni: Chivu vuole che tiri e mi diverta. Se io e i miei fratelli sfidiamo gli Esposito...; Inter, Carboni: Futuro? So che Chivu...; Inter, Valentin Carboni: Posso fare la mezzala, Chivu mi stima.

Carboni, di tutto per restare all'Inter: "Posso fare la mezzala, Chivu mi stima" - Gran parte dei riflettori dell'Inter ultimamente sono posizionati su Francesco Pio Esposito, vista la gran prestazione - Lo riporta msn.com

Inter, Carboni: “Sono interista al 100%, Chivu crede in me” - Il centrocampista dell'Inter Valentin Carboni ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dal Mondiale per Club agli obiettivi futuri ... gianlucadimarzio.com scrive