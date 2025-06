Inter Bonny vale una cessione | Marotta sceglie il sacrificato

L’Inter si prepara a mettere in campo un colpo di scena: Bonny, ormai virtualmente nerazzurro, sta per vestire la maglia dei campioni d’Italia. L’accordo da 23 milioni di euro, più bonus, rappresenta un investimento significativo, ma anche un sacrificio importante per i nerazzurri, pronti a cedere un giocatore chiave per rafforzare l’attacco. La scelta di Marotta e il sacrificio di una cessione strategica sono il prezzo da pagare per rispondere alle esigenze di un reparto in evoluzione.

Bonny è ormai virtualmente un calciatore dell’Inter: l’acquisto dell’attaccante però costringerà i nerazzurri ad una cessione importante Bonny vestirà la maglia dell’Inter. Tutto fatto con i nerazzurri, accordo da 23 milioni di euro più tre di bonus bonus per regalare a Cristian Chivu l’attaccante tanto richiesto. Una necessità più che altro, considerato come Correa ed Arnautovic abbiano lasciato a parametro zero ed in attesa di capire il futuro di Taremi in rosa erano rimasti solamente Lautaro Martinez e Thuram. Restano ora solo da sistemare diverse faccende burocratiche per procedere poi alle visite mediche di rito. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Inter, Bonny vale una cessione: Marotta sceglie il “sacrificato”

In questa notizia si parla di: inter - bonny - cessione - vale

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Per Bonny l’Inter vorrebbe il prestito oneroso con obbligo di riscatto e su questo punto il Parma non oppone particolare resistenza. Per Esposito invece i discorsi sono avviati sulla base di una cessione a circa 7 milioni di euro Vai su Facebook

Mediana, la Fiorentina cerca Bernabé e Rovella: uno vale 25 mln, l'altro lo vuole l'Inter; Le ultime dal mercato: Bonny-Inter, ci siamo. Il nome nuovo è quello di Oristanio; L’Inter fa l’offerta per Bonny: 18 milioni più 5 di bonus.

Bonny all'Inter, la frenata e il nuovo sprint verso la chiusura: la verità su Stoccarda e Mondiale per Club - Yoan Bonny dal Parma: visite mediche imminenti, accordo chiuso a 24 milioni. Da sport.virgilio.it

L’Inter di forza: Bonny, ci siamo. Muro per Leoni - Mettere insieme Bonny e Leoni, farne un bel pacchetto e poi portarlo alla Pinetina. Scrive msn.com