Inter allenamento anti Fluminense in corso | tutti in gruppo tranne 2

L’Inter si prepara con grande concentrazione per l’ottavo di finale contro il Fluminense, e lo scenario dell’allenamento di rifinitura si dipinge come un momento cruciale. Con quasi tutta la rosa a disposizione di Cristian Chivu, esclusi due giocatori, l’atmosfera è carica di entusiasmo e determinazione. L’approccio alla sfida si fa sempre più intenso, lasciando intuire che questa partita sarà un vero banco di prova per i nerazzurri.

Iniziato da pochi minuti l’allenamento di rifinitura dell’Inter in vista del match contro il Fluminense. Chivu ha tutto il gruppo a disposizione, eccetto due giocatori. ALLENAMENTO DI RIFINITURA – Verso Inter-Fluminense, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. La squadra di Cristian Chivu ha iniziato l’allenamento di rifinitura. Pochi minuti fa è uscito l’aggiornamento su Francesco Pio Esposito, i cui esami hanno dato esito negativo. Il ragazzo del 2005 però non figura tra i giocatori presenti nel gruppo nell’attuale allenamento aperto per 15 minuti ai media. Come il centravanti manca anche Davide Frattesi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, allenamento anti Fluminense in corso: tutti in gruppo tranne 2

In questa notizia si parla di: inter - allenamento - fluminense - gruppo

Allenamento Lazio, le novità importanti in vista della gara contro l’Inter. A parte quel fuoriclasse - Lazio si prepara alla sfida cruciale contro l'Inter, un appuntamento determinante per la corsa alla Champions League.

Sebastiano #Esposito prenderà il posto del fratello Pio e sarà titolare con Lautaro Martinez in Inter-Fluminense di domani! #Thuram ha recuperato, ha fatto l’allenamento in gruppo ed entrerà a partita in corso @sportmediaset Vai su X

Occhio Inter, allerta fulmini a Charlotte: ottavi di finale contro il Fluminense a rischio, che cosa dice il regolamento ? I pericoli per l’Inter in questi ottavi cadono addirittura dal cielo. Lo hanno scoperto sulla propria pelle Benfica e Chelsea, che hanno viss Vai su Facebook

Inter, si ferma Pio Esposito: in dubbio per la gara con la Fluminense; Come guardare Inter-Fluminense: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su DAZN; Nuovo STOP in attacco per Chivu: si è fermato in allenamento.

Inter, rebus in attacco contro il Fluminense: novità sulle condizioni di Pio Esposito dopo i controlli - Chivu valuta le condizioni dei suoi attaccanti in vista del match contro il Fluminense: il quadro è in evoluzione e non mancano possibili novità. msn.com scrive

Il Fluminense ritrova due pedine decisive in vista del match contro l’Inter: c’è anche una vecchia conoscenza - Il Fluminense ha svolto il penultimo allenamento prima della sfida con l’Inter: arrivano aggiornamenti importanti per la formazione di Renato Gaucho. Lo riporta msn.com