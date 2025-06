Inter alle prese con la grana Calhanoglu | il centrocampista turco ha chiesto la cessione

L’Inter si trova a un bivio cruciale: il centrocampista turco Calhanoglu ha espresso la volontà di lasciare i nerazzurri per tornare al Galatasaray. Mentre si avvicinano gli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Palmeiras, la società si prepara a fronteggiare questa difficile situazione, valutando le strategie di mercato per trovare un degno sostituto e mantenere alta la competitività della squadra. La sfida si fa sempre più intensa, e il futuro dell'Inter dipende da come saprà gestire questa crisi.

Alla vigilia del match contro Il Palmeiras, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, i nerazzurri si trovano a dover fronteggiare lo strappo venutasi a creare con Hakan Calhanoglu. L' Inter, infatti, è alle prese con la volontà del centrocampista turco di ritornare in patria, al Galatasaray, e quindi della necessità di investire sul mercato per reperire un sostituto. INTER ALLE PRESE CON LA GRANA CALHANOGLU: IL TURCO VUOLE ANDARE VIA Si parla di un vero e proprio strappo tra le parti dopo l'esplicito richiesta del giocatore di lasciare Milano per ritornare in patria dove ad attenderlo c'è il Galatasaray, ormai da settimane sulle sue tracce.

