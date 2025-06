Inter 29 giugno 1947 | Giuseppe Meazza e la fine di un’era

Il 29 giugno 1947 segna la fine di un’epoca leggendaria per l’Inter e il calcio italiano: con Giuseppe Meazza che lascia il campo, si chiude un capitolo di storia sportiva ricco di successi e passione. Miglior marcatore assoluto dell’Inter e icona indiscussa, Meazza ha lasciato un’eredità indelebile nel cuore dei tifosi. La sua figura rimane un simbolo di grandezza e sogno sportivo, pronto a ispirare le generazioni future.

Miglior marcatore dell' Inter in termini assoluti e primatista nerazzurro per reti segnati in Serie A (e campionati antecedenti al girone unico), per dirla con Vittorio Pozzo avere in squadra Giuseppe Meazza significava partire con un gol di vantaggio sugli avversari. "Adesso facciamo giocare anche i balilla!" Nato a Milano il