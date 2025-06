Insetto killer in Italia | avvistamenti in tutte le città | se lo vedi scappa a gambe levate è un pericolo per la vita umana

In Italia, l'invasione della Lycorma delicatula, conosciuta come lanterna maculata, sta crescendo rapidamente, portando con sé un pericolo reale e urgente. Avvistamenti in tutte le città alimentano il timore di un disastro ambientale e agricolo senza precedenti. Se la incontri, scappa immediatamente: questa creatura può mettere a rischio coltivazioni e biodiversità. È fondamentale conoscere come riconoscerla e prevenirne la diffusione.

Si tratta del nuovo incubo per l’agricoltura europea, la sua azione ha effetti devastanti in tutta Europa Sta creando allarme tra gli agricoltori e gli esperti del settore ambientale: si tratta della Lycorma delicatula, meglio conosciuta come lanterna maculata. Sebbene il suo aspetto possa ingannare – con ali variopinte che la fanno sembrare una falena – questo insetto è in realtà una minaccia concreta per l’agricoltura e per numerose specie vegetali. Dopo aver invaso parte dell’Asia e degli Stati Uniti, è arrivato anche in Europa e la sua presenza è stata documentata per la prima volta in Spagna circa un anno fa. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Insetto killer in Italia: avvistamenti in tutte le città: se lo vedi, scappa a gambe levate, è un pericolo per la vita umana

