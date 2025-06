Inizia l' estate e iniziano gli incendi | fuoco e fiamme in Cilento gli interventi

Con l’arrivo dell’estate, il Cilento si accende di colori e di calore, ma purtroppo anche di fiamme che minacciano il nostro paesaggio. I recenti incendi a Pisciotta e Agropoli ci ricordano quanto sia importante la presenza di interventi tempestivi e coordinati. La lotta contro gli incendi è una battaglia quotidiana che coinvolge comunità e forze dell’ordine, per proteggere il patrimonio naturale e la sicurezza di tutti.

Con l'arrivo del caldo, inizia tristemente la conta degli incendi, nel nostro territorio. In particolare, ieri sera, a Pisciotta, fiamme al confine con Ascea. Sul posto i vigili del fuoco e le squadre di protezione civile. Intanto, ad Agropoli, in località Moio Alto, per cause da accertare, si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it