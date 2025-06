Inghilterra campione d’Europa Under 21 Germania battuta 3-2

L'Inghilterra conquista il titolo di Campione d'Europa Under 21, dimostrando carattere e determinazione. La finale contro la Germania si è accesa di emozioni fin dai primi minuti, con un'incredibile rimonta tedesca. Ma è stato il colpo di testa di Jonathan Rowe a scrivere la vittoria ai supplementari, regalando ai giovani inglesi un trionfo memorabile e assicurando loro un posto di rilievo nel calcio europeo.

(Adnkronos) – L'Inghilterra ancora Campione d'Europa Under 21 grazie al colpo di testa di Jonathan Rowe che ha regalato alla squadra di Lee Carlsey una vittoria per 3-2 ai tempi supplementari contro la Germania nella finale di stasera. I campioni in carica si sono portati in vantaggio di due gol all'inizio, ma sono stati rimontati . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

