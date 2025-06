Infortunio Pio Esposito sospiro di sollievo per Chivu | l’esito degli esami

Buone notizie arrivano dall'infermeria dell'Inter: Pio Esposito sta bene! Dopo l'inaspettato stop per un fastidio muscolare, gli esami strumentali hanno escluso lesioni, regalando un sospiro di sollievo ai tifosi e alla squadra. Ora, il giovane attaccante punta a tornare in campo già dalla prossima sfida, rinvigorendo le speranze di un cardine del futuro nerazzurro. L’attesa è finita: il suo ritorno è sempre più vicino.

Infortunio Pio Esposito, gli aggiornamenti sull’attaccante dell’Inter. Ecco come sta. Sospiro di sollievo in casa Inter per Pio Esposito. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport infatti, il giovane attaccante si era fermato per un piccolo fastidio muscolare e non ha potuto allenarsi con gli altri, ma gli esami strumentali hanno escluso lesioni. Dunque ora l’obiettivo è quello di riaverlo in panchina già nella prossima sfida contro i brasiliani. In campo dal primo minuto però dovrebbe esserci la coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram, secondo il quotidiano. Proprio nel suo 20esimo compleanno, il talentino sulla bocca di tutti si è fermato per un piccolo fastidio muscolare e non ha potuto allenarsi con gli altri: gli esami strumentali hanno escluso lesioni e l’obiettivo è portarlo in panchina per gli ottavi contro il Fluminense. 🔗 Leggi su Internews24.com