Infortunio Pio Esposito salta l’allenamento di ieri | a rischio per Inter Fluminense? C’è però una buona notizia per Chivu

L'Inter si prepara agli ottavi di finale del Mondiale per Club con qualche preoccupazione: Pio Esposito, il promettente attaccante classe 2005, ha dovuto abbandonare l’allenamento di ieri a causa di un affaticamento, mettendo in dubbio la sua partecipazione contro il Fluminense. Tuttavia, in questa settimana incerta, arriva una buona notizia per Chivu, che potrebbe beneficiarne. La situazione si chiarirà nelle prossime ore, mantenendo alta la suspense.

Brutte notizie dall'allenamento di ieri dell' Inter in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense: si è fermato, infatti, per un infortunio, Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante classe 2005 che proprio ieri ha compiuto 20 anni, ha rimediato un affaticamento muscolare che mette a forte rischio la sua presenza per la sfida di domani. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, arriva però una buona notizia per Cristian Chivu per quanto riguarda i recuperi degli altri infortunati.

