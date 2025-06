Infortunio Pio Esposito resta un piccolo spiraglio di convocazione per Inter Fluminense | le ultime

L’infortunio di Pio Esposito tiene con il fiato sospeso i tifosi dell’Inter, ma un piccolo spiraglio di convocazione resta aperto. Dopo un affaticamento muscolare che ha messo in allarme la squadra, gli ultimi esami hanno escluso complicazioni gravi. Ora, le speranze di vedere il giovane attaccante in campo contro il Fluminense per l’ottavo di finale del Mondiale per Club si riaccendono. La sua presenza potrebbe fare la differenza: ecco gli ultimi aggiornamenti.

sulle sue condizioni. L’ infortunio di Pio Esposito tiene in apprensione lo staff tecnico dell’ Inter in vista dell’ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense, in programma lunedì sera. L’attaccante classe 2005 si è fermato durante l’ultima seduta a causa di un affaticamento muscolare, ma gli esami hanno escluso lesioni. Una notizia confortante, che lascia aperta la possibilità di vederlo almeno tra i convocati. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la sua presenza resta comunque in forte dubbio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Pio Esposito, resta un piccolo spiraglio di convocazione per Inter Fluminense: le ultime

In questa notizia si parla di: esposito - inter - infortunio - resta

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito ha concluso la stagione con lo Spezia con un gol che gli è valso un posto nella top-11 della Serie B.

Inter, Sucic si è espresso sulla gara dei nerazzurri in seguito ad un'ottima prestazione che l'ha visto sfornare l'assist per Esposito. Vai su Facebook

Inter, infortunio improvviso e decisione rinviata: Chivu riflette; Gds – Esposito resta: Inter, inutile strappare maxi-assegni per Hojlund o altri perché…; Pio Esposito cambia il mercato dell'Inter: niente Hojlund, serve qualità sulla trequarti.

Inter | Infortunio Pio Esposito, l’esito degli esami e le ultime su Thuram e Frattesi - Arrivano brutte notizie per Cristian Chivu alla vigilia di Inter- Scrive fantamaster.it

Inter, si ferma Pio Esposito: le ultime sui rientri di Thuram e Frattesi - Arrivano brutte notizie per Cristian Chivu alla vigilia di Inter- Segnala fantamaster.it