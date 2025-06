Infortunio Esposito esami effettuati | le ultime per Inter-Fluminense!

L'Inter si prepara alla sfida contro il Fluminense con notizie confortanti: Francesco Pio Esposito, dopo gli esami strumentali, sta bene e non presenta lesioni, un sollievo per tutto il team. La buona salute del giovane attaccante rafforza le speranze nerazzurre in vista dell'importante match. Con Cristian Chivu anch’egli in ottima forma, i tifosi possono guardare con fiducia al prossimo appuntamento. In vista della partita, tutto sembra procedere al meglio e l’entusiasmo cresce.

L’Inter ha sottoposto ad esami Francesco Pio Esposito e arrivano notizie positive per Cristian Chivu. Le ultime in vista di Inter-Fluminense. ESAMI – L’Inter ha sottoposto ad esami strumentali Francesco Pio Esposito. Il ragazzo del 2005 ieri non si era allenato con la squadra per un affaticamento muscolare. Lo staff medico nerazzurro lo ha visitato e dagli esami sono state escluse lesioni. Buonissima notizia dunque per Cristian Chivu. In vista del match tra Inter e Fluminense, si punta ad avere il baby attaccante per la panchina, in maniera tale da diventare arruolabile se dovesse diventare necessario. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Infortunio Esposito, esami effettuati: le ultime per Inter-Fluminense!

