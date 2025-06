Infilzata dal guardrail Shency Crotti muore a 30 anni per colpa del caldo Atroce

Una domenica tragica in provincia di Cremona: Shency Crotti, giovane di soli 30 anni, ha perso la vita in un incidente stradale sotto il sole cocente. La sua auto, vittima del caldo estremo, ha invaso l'altra corsia e si è schiantata contro un guardrail, lasciando un vuoto incolmabile. Questa terribile vicenda ci ricorda quanto le temperature elevate possano mettere a rischio la nostra sicurezza...

Shency Crotti, 30 anni, è morta nel primo pomeriggio di oggi, domenica 29 giugno, in un incidente stradale a Robecco d’Oglio, in provincia di Cremona. La giovane, residente a Vescovato, era alla guida della sua auto quando ha avuto un malore. Il caldo torrido, con la temperatura che in quel momento sfiorava i 37 gradi, potrebbe aver provocato la perdita di controllo del mezzo. La vettura ha invaso la corsia opposta ed è finita fuori strada, impattando violentemente contro il guardrail. La barriera si è infilata nell’abitacolo, uccidendola sul colpo. L’incidente è avvenuto su un rettilineo, nei pressi del cimitero del paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Infilzata dal guardrail”, Shency Crotti muore a 30 anni per colpa del caldo. Atroce

