Infermieri a casa e tablet gratis per gli over 65

L’estate, infatti, può rappresentare un rischio per i nostri cari più fragili. Per proteggerli al meglio, l’Asst di Lodi ha attivato il “piano caldo” con infermieri a domicilio e tablet gratuiti per gli over 65, offrendo assistenza e compagnia. Un’iniziativa concreta per garantire salute e benessere durante i mesi più caldi, perché nessuno debba sentirsi solo o vulnerabile.

A fronte dell’arrivo dell’estate e con l’impennata delle temperature, l’ Asst di Lodi ha attivato il ” piano caldo ”, per contenere gli effetti sulla salute delle ondate di calore e rivolto in particolare alle fasce più fragili della popolazione. Un’iniziativa che quest’anno si è arricchita grazie alla collaborazione col progetto Silver, nato per supportare gli over 65 autosufficienti ma soli. L’estate, infatti, può rappresentare un rischio concreto per gli anziani, esposti a problemi come disidratazione, colpi di calore e aggravamento di patologie croniche. Grazie alla rete costruita attorno a Silver, che coinvolge, tra gli altri, Cooperativa Mosaico, Fondazione Opere Pie e Auser Lodigiana, sono attivate azioni domiciliari mirate: servizi infermieristici per il monitoraggio dei parametri vitali e consulenze sullo stile di vita, insieme a un innovativo programma di socializzazione digitale, che prevede la consegna di tablet gratuiti per effettuare videochiamate, combattere la solitudine e monitorare lo stato sociale degli utenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Infermieri a casa e tablet gratis per gli over 65

