India tre morti e 12 feriti nella folla a festa Indù a Puri

Una tragedia ha scosso il celebre festival indù ‘Rath Yatra’ a Puri, in India, dove tre persone hanno perso la vita e oltre una dozzina sono rimaste ferite in una calca improvvisa. Decine di migliaia di devoti si erano radunati per questa storica celebrazione, ma l’affollamento ha causato una terribile emergenza. Le autorità stanno ancora gestendo la situazione, mentre la comunità piange le vittime e cerca di capire come prevenire simili incidenti in futuro.

Tre persone sono morte e più di una dozzina sono state ricoverate in ospedale in seguito all’improvviso aumento della folla durante un popolare festival indù nella città costiera di Puri, nell’ India orientale. Decine di migliaia di devoti si erano riuniti domenica per il ‘Rath Yatra’, o festival dei carri, in una delle più antiche e grandi processioni religiose del mondo. Il più alto funzionario della città dice che le persone sono svenute, si sono sentite soffocare e hanno lamentato mancanza di respiro. Ha dichiarato che 15 persone sono state trasportate d’urgenza all’ospedale governativo locale, dove tre sono state annunciate e sono previste autopsie. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - India, tre morti e 12 feriti nella folla a festa Indù a Puri

In questa notizia si parla di: india - folla - indù - puri

L’unico sopravvissuto del disastro dell’Air India esce dalle macerie e cammina tra la folla: l’incredibile video - Un’immagine che lascia senza fiato: Vishwash Kumar Ramesh, unico sopravvissuto del disastro dell’Air India, emerge dalle macerie del Boeing 787 con ferite evidenti ma incredibile determinazione.