incontro su educazione e adolescenti

Martedì alle 18, l’assessorato alle Politiche sociali ed educative del Comune invita a un confronto pubblico dal titolo "C’è ancora speranza per i nostri figli? E per noi?", nell’ambito del progetto "Dialoghi educativi". Un’occasione unica per riflettere sull’importanza dell’educazione come responsabilità condivisa tra adulti e adolescenti. Ospiti d’eccezione, don Simone Riva e don Alessandro Cerrutti, guideranno il dialogo, aprendo un percorso di speranza e impegno per il futuro delle nuove generazioni.

Educazione come responsabilità personale e condivisa, questo il tema del confronto pubblico dal titolo "C'è ancora speranza per i nostri figli? E per noi?" organizzato per martedì alle 18, dall'assessorato alle Politiche sociali ed educative del Comune, in sala consiliare nell'ambito del progetto "Dialoghi educativi". Ospiti della serata di riflessione sul dialogo tra adulti ed adolescenti, saranno don Simone Riva e don Alessandro Cerrutti, entrambi insegnanti che conoscono e sperimentano quotidianamente l'incontro con i ragazzi. I relatori saranno intervistati da Patrizia Brunellini, presidente di "Arca Centro Culturale", sulle problematiche del disagio adolescenziale nel contesto attuale in cui genitori e insegnanti si trovano sempre più spesso in difficoltà nel porsi in relazione con i bambini e gli adolescenti e viceversa.

