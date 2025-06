Incontro Asl - sindacati | tra i problemi affrontati pronto soccorso Rsa e liste di attesa

La recente riunione tra la direttrice generale della ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli, e i rappresentanti sindacali di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati ha acceso un importante confronto sui problemi che affliggono il sistema sanitario locale. Tra le questioni affrontate, spiccano i tempi di attesa, le criticità del pronto soccorso e le sfide delle RSA, temi cruciali per garantire cure adeguate alla popolazione anziana. Un passo fondamentale verso soluzioni condivise e efficaci.

