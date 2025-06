Incontri nel segno dell’intelligenza Musica film e mostra con la Milanesiana

ricerca di stimolare il pensiero e l’anima. Dal 2 al 5 luglio, il Teatro Ventidio Basso si trasforma in un palcoscenico di emozioni e riflessioni, offrendo un’occasione unica per immergersi in un mondo di cultura e scoperte. La Milanesiana torna ad Ascoli con un programma ricco e coinvolgente, che promette di lasciarci ispirati e più consapevoli. Un evento da non perdere per chi ama viaggiare tra arte, musica e filosofia.

Dal 2 al 5 luglio, le luci del Teatro Ventidio Basso si accendono su La Milanesiana, la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che per la sua 26esima edizione fa tappa ad Ascoli con un programma ricco e articolato. Quattro serate – più una mostra d’arte – che intrecciano musica, cinema, teatro, letteratura e filosofia, sotto un unico, potente filo conduttore: l’intelligenza. Una parola scelta non a caso, ma con la consapevolezza del suo valore simbolico e intesa come strumento per orientarsi in un mondo sempre più complesso. Si parte mercoledì 2 luglio con la leggenda della musica italiana Rita Pavone, protagonista dell’evento ‘Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro’ (titolo che contiene anche la citazione del testo di una canzone di Pierangelo Bertoli, ’A muso duro’). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incontri nel segno dell’intelligenza. Musica, film e mostra con la Milanesiana

