Incidenti tra auto e fauna Centro recupero Enpas | Servono dissuasori per arginare danni e decessi

Gli incidenti tra auto e fauna, noti come roadkill, stanno aumentando in Umbria, causando danni significativi a persone e animali. Per arginare questa crescente minaccia, è fondamentale installare dissuasori che proteggano sia la sicurezza stradale sia la biodiversità locale. Solo con interventi mirati potremo ridurre drasticamente questi incidenti e preservare il prezioso equilibrio del nostro ecosistema.

L'impatto tra mezzi a motore e animali selvatici ormai, per gli studi ufficiali, va sotto il nome inglese roadkill, Una realtà che in Umbria è in forte aumento provocando danni importanti sia fisici che materiali alle persone - rari i casi morte - mentre per gli animali morte quasi certa o ferite. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Raduno d'auto nel Parco del Gran Sasso: il CAI dell'Aquila critica il "Gran Sasso Street Tour" 2025 per l'impatto su fauna, silenzio e ambiente montano.

