Incidenti e malori in Appennino giornata insensa per i soccorritori

i soccorritori, impegnati a gestire incidenti e malori in un contesto di afa e folla. La giornata si è rivelata intensa, mettendo a dura prova le capacità delle squadre di intervento e ricordandoci quanto sia fondamentale rispettare le regole di sicurezza anche in ambienti così ameni. La loro dedizione ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando quanto il valore del pronto intervento sia imprescindibile in momenti come questi.

Complici le temperature che in pianura hanno sfiorato i 40°C, il primo sabato d'estate ha visto un notevole afflusso di persone verso le località di montagna. Come naturale che sia, ciò ha spostato verso l'Appennino anche il "baricentro" delle situazioni emergenziali, comportando molto lavoro per. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

