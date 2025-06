Incidente tra Jeep e quad nella notte sul passo San Pellegrino | morto un 51enne padovano gravissima una donna

Una notte drammatica sul Passo San Pellegrino: un grave incidente tra una jeep e un quad ha strappato la vita a un 51enne padovano e lasciato una donna in condizioni gravissime. La tragedia ha sconvolto la comunità locale, sollevando ancora una volta il dramma delle strade di montagna. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questa tragica vicenda.

PASSO SAN PELLEGRINO (TRENTO) - Parla di un 51enne morto e di una donna gravemente ferita il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato 28 giugno sul passo San. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente tra Jeep e quad nella notte sul passo San Pellegrino: morto un 51enne padovano, gravissima una donna

