Incidente tra due aerei poco prima del decollo | il Boeing ha tagliato il timone come un coltello La compagnia Vietnam Airlines ha sospeso quattro piloti

Un incidente sconvolgente ha scosso l’aeroporto Noi Bai di Hanoi, dove un Boeing 787-9 Dreamliner ha colpito un Airbus A321 in fase di rullaggio, affettandone il timone come un coltello. La collisione, avvenuta venerdì alle 14:00 locali, ha portato alla sospensione di quattro piloti da parte di Vietnam Airlines. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e la gestione degli aerei in pista, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Incidente sulla pista dell’aeroporto Noi Bai di Hanoi (Vietnam), quando un Boeing si è avvicinato troppo a un Airbus tagliandone la coda. È successo venerdì intorno alle 14:00 ora locale. Lo riportano diversi media internazionali, incluso il DailyMail. Il Boeing 787-9 Dreamliner, in rullaggio sulla pista, ha colpito un Airbus A321 che era in attesa di partire per Dien Bien, ha dichiarato la Northern Airports Authority. Un video che circola sui social mostra il Boeing muoversi sulla pista a velocità costante, con l’ala destra pericolosamente vicina alla coda dell’Airbus. E infatti pochi istanti dopo c’è stato l’urto, e il Boeing ha tagliato la lamiera della coda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incidente tra due aerei poco prima del decollo: il Boeing ha tagliato il timone come un coltello. La compagnia Vietnam Airlines ha sospeso quattro piloti

