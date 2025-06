Incidente sulla Strada Statale 106 tra Roccella Ionica e Caulonia scontro auto-moto | un ferito

Un altro episodio drammatico si è verificato sulla strada statale 106 Jonica, questa volta tra Roccella Ionica e Caulonia. Questo incidente, avvenuto poco dopo le 11 in contrada Vasì, ha coinvolto un’auto e una moto, lasciando un ferito grave. La tragedia ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione alla sicurezza stradale e sensibilizzare tutti alla prudenza. È necessario agire per prevenire altre perdita di vite umane lungo questa arteria.

Ennesimo incidente lungo la Strada Statale 106 Jonica. In mattinata, poco dopo le 11, nel tratto compreso tra Roccella Ionica e Caulonia, in contrada Vasì, si è registrato uno scontro tra una motocicletta e un’automobile. Lo comunica l’Organizzazione di volontariato Basta vittime sulla Strada. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

