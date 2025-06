Incidente sulla Statale 36 tra Lecco e Abbadia | ciclista investito e soccorsi in azione

Un altro episodio drammatico sulla Statale 36 tra Lecco e Abbadia Lariana, dove un ciclista è stato investito questa domenica alle 12.30. La superstrada, percorsa anche da ciclisti, ha visto immediatamente attivarsi i soccorsi. La sicurezza lungo questa via strategica rimane una priorità, e l'incidente solleva importanti questioni sulla tutela di chi la percorre in bicicletta. È fondamentale agire tempestivamente per prevenire tragedie simili in futuro.

Un altro incidente lungo la Statale 36 a lago, questa volta con un ciclista investito. Il sinistro è avvenuto alle ore 12.30 di oggi, domenica 29 giugno, nella tratta di superstrada tra Lecco e Abbadia Lariana. Qui possono viaggiare anche le biciclette in quanto è la SS36 è l'unica arteria di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - lecco - abbadia - ciclista

Incidente tra auto e moto sulla Lecco-Bergamo: soccorsi in azione - Un altro incidente stradale ha scosso la Lecco-Bergamo, con un sinistro avvenuto questa mattina, mercoledì 14 maggio, poco dopo le 7.

Incidente sulla SS36 tra Lecco e Abbadia: ciclista investito, interviene l’elisoccorso; Incidente con ciclista lungo la SS 36 poco prima dell’uscita di Abbadia; Investito ciclista sulla Provinciale 72, traffico sul lago in tilt.

Incidente con ciclista lungo la SS 36 poco prima dell’uscita di Abbadia - 30 di oggi, domenica In volo si è alzato anche l’elisoccorso da Sondrio LECCO / ABBADIA – Incidente con coinvolto un ciclista intorno alle 12. msn.com scrive

Incidente sulla Statale 36 tra Lecco e Abbadia: ciclista investito e soccorsi in azione - Un altro incidente lungo la Statale 36 a lago, questa volta con un ciclista investito. Lo riporta leccotoday.it