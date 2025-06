Incidente stradale ad Aversa Giuseppe Serbolloni muore a 21 anni

Una tragedia scuote Aversa: Giuseppe Serbolloni, 21 anni, perde la vita in un drammatico incidente stradale mentre era in sella a uno scooter coinvolto in un violentissimo scontro con un'auto. Ferito anche il suo amico, ora ricoverato in ospedale. Un episodio che mette in discussione la sicurezza sulle nostre strade e ci invita a riflettere sulla prevenzione e attenzione alla guida. Continua a leggere per scoprire i dettagli della vicenda.

Il giovane era su uno scooter che si è scontrato con una utilitaria. Ferito anche un amico che viaggiava con lui e ora ricoverato in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - stradale - aversa - giuseppe

Tragico incidente stradale, autopsia sul corpo di Alessio Russo - Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Alessio Russo, 26enne di San Tammaro. L’autopsia sul corpo del giovane, per la quale è stato conferito incarico al perito, è stata disposta dalla dottoressa Turco, sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per fare chiarezza sulle cause del decesso avvenuto il 9 maggio a San Prisco.

Incidente mortale in via Di Jasi ad Aversa: coinvolti una Fiat 500 e uno scooter. A perdere la vita Giuseppe Serbolloni, 21 anni di Aversa ma residente a Lusciano, conosciuto da più come Peppe. Viaggiava con un amico, suo coetaneo, ora in rianimazione al M Vai su Facebook

Strada maledetta per Peppe, morto in sella alla sua passione | FOTO; Incidente stradale ad Aversa, Giuseppe Serbolloni muore a 21 anni; Aversa/Lusciano. Giuseppe Serbolloni morto: il cordoglio dei sindaci Matacena e Valentino.

Un altro giovane perde la vita in uno scontro stradale ad aversa, denunciato il conducente della fiat 500 - Un tragico incidente a Aversa coinvolge Giuseppe Serbolloni, 21 anni, morto nello scontro con una Fiat 500; indagini della polizia e accusa di omicidio stradale per il conducente dell’auto. Come scrive gaeta.it

Moto contro auto ad Aversa, muore un 21enne - Dopo il 16enne di Mondragone (Caserta) morto in scooter in seguito allo scontro con un'auto il cui conducente è fuggito per poi essere arrestato, un altro giovanissimo è morto nel Casertano per un inc ... Riporta ansa.it